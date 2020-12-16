Токио, , 13:26 — REGNUM Визуальная новелла Gnosia выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch в начале 2021 года. Об этом сообщалось 15 декабря в ходе онлайн-презентации Indie World.

Gnosia («Гносия») — это игра о космическом корабле, на который проник инопланетный организм под названием гносия. Таинственное существо пытается заразить всех членов экипажа и подчинить их своей воле.

Напомним, оригинальный релиз Gnosia состоялся в 2019 году. Изначально игра была доступна только на портативной консоли PS Vita.

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