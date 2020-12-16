Томск, , 13:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 215 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в областной администрации.

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За весь период в Томской области выявлено 21 612 носителей коронавируса, выздоровели 16 911 человек.

По данным обладминистрации, в регионе скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19. Трое входили в группу риска по возрасту, все — по сопутствующим заболеваниям.

За всё время в Томской области от COVID-19 скончались 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в регионе было выявлено 195 носителей коронавируса.

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