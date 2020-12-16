Петрозаводск, , 13:29 — REGNUM Республика Карелия преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во время прямой линии с главой региона заявила главный врач инфекционной больницы Юлия Кононенко.

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По ее данным, наибольшее количество обращений в больницу пришлось на конец ноября и начало декабря — до 533 случаев в неделю. Сейчас этот показатель снизился до 495.

По словам медика, в настоящий момент можно с осторожностью говорить о том, что в регионе намечаются «положительные тренды».

«Если с 1 ноября у нас в первую неделю количество обращений составляла где-то 364, а на второй неделе произошел резкий скачек, фактически в 1,2 раза, когда мы зафиксировали практически 460 случаев обращения инфекционную больницу. То к концу ноября мы достигли абсолютного пика — 518 обращений и в первую неделю декабря — самое сложное время, которое было за эти полтора месяца, было зарегистрировано 533 обращения в инфекционную больницу», — пояснила Кононенко.

Также на тот момент в стационар поступало много пациентов с поражением лёгких в объеме от 50% до 100%, теперь таких больных значительно меньше, в основном поступают люди в состоянии средней тяжести. Неделя с 8 по 13 декабря ознаменована снижением количества обращений на 8%, общее число обращений составило 495 случаев.

«Ограничительные мероприятия, которые были введены, свое дело сделали. Интервал в две недели, когда мы видим, что инфекция начинает постепенно уходить из возрастной категории 65 плюс», — подытожила она.

Напомним, в Карелии в последние дни стабилизировалось число новых случаев заражения.

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