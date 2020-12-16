Липецк, , 13:19 — REGNUM В Липецкой области 16 декабря подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 13 тыс. 593 положительных теста.

За весь период наблюдения 10 тыс. 480 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 148 — за последние сутки. 181 человек скончался. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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