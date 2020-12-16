Берлин, , 13:19 — REGNUM Введённые с 16 декабря жёсткие карантинные меры в Германии для сдерживания распространения коронавируса могут продлиться до апреля 2021 года, сообщил глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

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По его словам, даже если вакцинация от COVID-19 начнётся раньше, чем предполагалось, эффект от неё поможет улучшить ситуацию лишь постепенно.

«Нам придётся жить с различными ограничительными мерами по крайней мере до Пасхи (4 апреля)», — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии с 16 декабря вступают в силу новые карантинные меры, направленные на снижение распространения коронавируса. Решение об этом было принято 13 декабря на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это самый жёсткий за историю страны локдаун.

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