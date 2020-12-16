Лондон, , 13:16 — REGNUM Приключенческая игра Alba: A Wildlife Adventure доберётся до консоли Nintendo Switch весной 2021 года. Об этом сообщалось 15 декабря в ходе онлайн-презентации Indie World.

Оригинальный релиз игры состоялся 11 декабря 2020 года. Проект доступен на PC и в сервисе Apple Arcade.

Напомним, Alba: A Wildlife Adventure — это приключенческая игра о маленькой девочке, которая пытается спасти остров в Средиземном море от экологической катастрофы. Разработкой проекта занималась британская студия ustwo games.

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