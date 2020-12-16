Курск, 16 декабря 2020, 13:15 — REGNUM В Курской области по состоянию на 16 декабря зарегистрировано 250 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 281 пациент, в том числе 171 — за последние сутки.
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