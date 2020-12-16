Курск, , 13:13 — REGNUM В Курской области 16 декабря зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 18 тыс. 46 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 281 пациент, в том числе 171 — за последние сутки. Скончались 250 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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