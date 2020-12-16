Белгород, , 13:13 — REGNUM Ещё 181 случай заражения коронавирусом подтверждён в Белгородской области на 16 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем сутками ранее. Всего инфекцию выявили у более чем 19 тысяч человек.

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Госпитализированы в стационары 929 человек, в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ 108 пациентов. С начала пандемии в Белгородской области коронавирус подтверждён у 19 тыс. 059 жителей, выздоровели 15 тыс. 079 человек, в том числе 162 — выписаны з сутки.

Зарегистрирован один летальный исход — от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась жительница Белгорода 1964 года рождения. Это уже 174 смертельный случай в регионе.