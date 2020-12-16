Минск, , 13:11 — REGNUM В консольной версии игры World of Tanks стартовал новый сезон под названием Action Heroes. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря сообщили в пресс-службе компании Wargaming.

Главной особенностью Action Heroes станет появление в игре героев знаменитых боевиков: Джеймса Брэддока из «Пропавших без вести» (Чак Норрис), Снейка Плискина из «Побега из Нью-Йорка» (Курт Рассел) и Джона Рэмбо из «Рэмбо» (Сильвестр Сталлоне). Помимо этого, геймеров ожидают новые танки и эксклюзивные элементы снаряжения.

Напомним, World of Tanks — это популярный многопользовательский экшен от белорусской компании Wargaming. Консольная версия игры считается отдельным самостоятельным проектом.

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