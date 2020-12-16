Киев, , 13:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины очень обеспокоены количеством госпитализаций людей, больных коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

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Об этом на брифинге сегодня, 16 декабря, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник отметил, что статистика госпитализированных «пугает».

»Достаточно высокие цифры по госпитализации… Только за прошедшие сутки в Украине были госпитализированы 3242 человека», — заявил Степанов.

Вместе с тем, министр уточнил, что количество выписанных за последние сутки составляет 3473 человека, поэтому о перегрузке больниц речь не идет.

В целом, по его мнению, сейчас наблюдается определенная стабилизация по уровню заболеваемости COVID-19 на Украине, хотя ситуация по прежнему является «напряженной».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за прошедшие сутки на Украине зафиксировали10 622 новых случая коронавируса.Заболеваемость на этой неделе существенно ниже, чем в начале декабря, когда ежедневно на Украине фиксировали 14−15 тыс. новых больных. Ранее власти в Киеве объявили о введении полного локдауна на период с 8 по 24 января.