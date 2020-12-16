Москва, , 13:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин не считает оптимизацию столичного здравоохранения сокращением медицинской сферы города. Об этом он заявил 16 декабря во время отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Москвы Сергей Собянин . Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), считает ли оправданной политику сокращения медучреждений, Собянин заявил, что сокращения как такового и не было.

«Мы не сокращаем, а оптимизируем неэффективные расходы в здравоохранении. В первую очередь это касается административного аппарата. Количество врачей, как стационарных, так и в амбулаторной сфере, увеличилось за эти годы. Количество площадей поликлиник увеличилось на 300 тысяч квадратных метров», — заявил Собянин.

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