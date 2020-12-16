Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Петербургские школьники не будут отправлены на зимние каникулы раньше времени и не будут отдыхать больше положенного срока. Информация о досрочных и удлинённых каникулах, которая появилась утром 16 декабря в социальных сетях — фейк. Об этом заявили 16 декабря в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что сегодня в социальных сетях распространилась недостоверная информация о якобы принятом решении о продлении в Санкт-Петербурге зимних каникул.

Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря 2020 года и закончатся 10 января 2021 года. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул — 11 января.

«Комитет по образованию просит петербуржцев быть бдительными и пользоваться проверенными источниками информации», — подытожили в пресс-службе комитета.

Ранее там сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди петербургских школьников.

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