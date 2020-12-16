Москва, , 13:07 — REGNUM В период перехода на удалённую работы жители России ищут возможность переехать на дачу или в другой город. Большинство из них при выборе новой локации стремятся к более спокойной обстановке, меньшему количеству людей и машин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Райффайзенбанком. Так ответили 60% респондентов.

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Помимо смены обстановки (40% опрошенных) причиной переезда также часто называлась возможность быть ближе к родственникам, экономия и более мягкий климат, пишет ТАСС. Но последние два параметра оказались менее значимыми.

Среди регионов России, куда жители страны охотнее всего переезжают на «удалёнке», стали города Краснодарского края и Крыма. Согласно опросу банка, доля желающих переехать на дачу или в деревню россиян составила 19%.

Добавим, что участие в опросе, проведённом в конце ноября 2002 года, приняли свыше 9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Росис назвали главный плюс удалённой работы — экономия расходов (питание, транспорт и т. д.), главный минус — ненормированный рабочий день. Так считают 50% и 37% участников опроса. проведённого рекрутинговым агентство Superjob.ru.