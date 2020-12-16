Стокгольм, 16 декабря 2020, 13:13 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила о том, что она не исключает возможности введения более строгих карантинных ограничений в стране. Однако, о каких более строгих мерах идёт речь, политик отвечать отказалась.
В свою очередь ведущая SVT напрямую спросила министра, не пора ли сейчас задуматься о введении более строгих ограничений в Швеции, поскольку приближается Рождество, а в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что граждане в массовом порядке посещают торговые центры и магазины, чтобы подготовиться к встрече праздника.
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