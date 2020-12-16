Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила о том, что она не исключает возможности введения более строгих карантинных ограничений в стране. Однако, о каких более строгих мерах идёт речь, политик отвечать отказалась.

«Я довольна всеми принятыми нами мерами. Они сыграли свою роль, но должного эффекта не принесли», — заявила Халленгрен 16 декабря в эфире телеканала SVT.

В свою очередь ведущая SVT напрямую спросила министра, не пора ли сейчас задуматься о введении более строгих ограничений в Швеции, поскольку приближается Рождество, а в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что граждане в массовом порядке посещают торговые центры и магазины, чтобы подготовиться к встрече праздника.

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«У меня нет новой информации, чтобы озвучить её здесь и сейчас. Но я надеюсь, что общество оглянется и заметит, что у нас растёт уровень распространения коронавирусной инфекции. Мы не откажемся от принятия новых мер, но мы также должны понимать, что, если граждане не будут следовать существующим предписаниям и рекомендациям, остановить распространение инфекции будет крайне сложно», — ответила Халленгрен.

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