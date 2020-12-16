Архангельск, , 13:00 — REGNUM В Архангельской области с 1 марта 2020 года статус безработных получили более 40 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерство труда, занятости и социального развития.

По данным ведомства, на сегодняшний день в службе занятости зарегистрировано 22 645 безработных граждан, уровень безработицы составляет 4,2 процента.

Пособие по безработице получают 11,4 тысячи человек, из них 42,5% безработных граждан получают минимальное пособие, максимальное — 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на рост безработицы в Архангельской области обратил внимание президент Владимир Путин.

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