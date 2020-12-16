Село Новая Усмань, Воронежская область, , 12:59 — REGNUM Проверку о низкой температуре в классах школы села Рогачевка Новоусманского района Воронежской области проверяют следователи, сообщили коррепсонденту ИА в пресс-службе Следственного управления СКР.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в школе дети вынуждены заниматься в холодных классах в верхней одежде. По утверждению родителей учащихся, такая ситуация возникает в школе каждую зиму.

Следственные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как объяснили ситуацию в администрации Новоусманского района, снижение температуры в Рогачевской школе связано с порывом водопровода, в результате ученики были отправлены на два дня на дистанционное обучение.

«В настоящее время в школу закуплена насосная станция, реализована возможность переключения системы отопления на скважину, что исключит перебои с подачей тепла. В 9 из 16 учебных кабинетов школы окна ранее заменены на пластиковые. Сейчас в учебных помещениях обеспечен температурный режим в рамках всех требований», — уточнили в администрации.