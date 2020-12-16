Омск, , 12:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

За весь период в Омской области умерли 758 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 декабря в регионе от COVID-19 скончались семь человек.

По состоянию на 16 декабря в Омской области подтверждено 26 454 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области от COVID-19 вылечились более 17 тысяч человек