Москва, , 12:55 — REGNUM На новогодние каникулы в 2021 голу российские туристы поедут в Турцию в основном в Стамбул, Анталью и на горнолыжные курорты. Остальные города Турции посетят единицы организованных туристов из РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным туроператоров, с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Стамбуле будут находиться 3−3,5 тыс. туристов из России, это в 2,5−3 раза, чем год назад, на курорты провинции Анталья — около 16−17 тысяч туристов из России (в два раза меньше).

На горнолыжные курорты Турции (Паландокен, Эрджиес, Улудаг, Карталкая, Давраз) в новогодние праздники приедут в 2021 году гораздо больше туристов из РФ, чем годом раньше — там ждут 1,5−2,5 тыс. российских туристов (продажи туров продолжаются).

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час, который введен турецким правительством в период с 31 января 2020 года по 4 января 2021 года, не будет распространяться на туристов из-за рубежа.

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