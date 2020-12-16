Йошкар-Ола, , 12:55 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8404 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 833 человека.

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