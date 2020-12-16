Невинномысск, Ставропольский край, , 12:53 — REGNUM Учредитель и председатель правления одного из жилищно-строительных кооперативов в Ставропольском крае предстанут перед судом по делу о хищении денег граждан при продаже квартир. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли двойные продажи квартир в многоэтажном доме, строящемся в городе Невинномысске. Они заключали с гражданами договоры паенакопления на получение квартир при введении дома в эксплуатацию, а выплачиваемые суммы присваивали себе.

Аналогичные договоры о приобретении этих же жилых помещений заключались с другими гражданами. В общей сложности обвиняемые совершили двойную продажу 11 квартир на общую сумму порядка 8 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Невинномысский городской суд.

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