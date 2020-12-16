Йошкар-Ола, , 12:53 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 декабря выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8404 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 7462 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 38 человек. 109 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 833 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 410 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1065 человек, из них у 1055 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 115 пациентов, при этом госпитализировали 90 жителей Марий Эл.