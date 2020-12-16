Актау, Казахстан, , 12:52 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана смягчили карантинные ограничения на праздничные и выходные дни, сообщили в телеграм-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

В праздничные и выходные дни торгово-развлекательные центры, а также продовольственные и непродовольственные рынки будут работать в обычном режиме.

Вместе с тем все торговые объекты должны соблюдать санитарные требования. В частности, заполняемость торговой точки не должна превышать 30%, а один клиент должен занимать площадь не менее четырех квадратных метров.

Запрещается работать караоке-барам, бильярдным, компьютерным и ночным клубам, боулинг центрам, букмекерским конторам, ледовым площадкам в торгово-развлекательных центрах.

Напомним, 16−17 декабря в Казахстане являются нерабочими в честь Дня независимости. 18 декабря — выходной за счет переноса дня отдыха в воскресенья. 19 декабря — выходной день, суббота.