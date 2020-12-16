Москва, , 12:57 — REGNUM Ближайшие месяцы ограничительные меры в Москве, вероятнее всего, будут сохранены. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — сказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что на данный момент «рано расслабляться», поскольку в городе около 12 тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение в медучреждениях.

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