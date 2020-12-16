Рязань, , 12:50 — REGNUM 33-летнего предпринимателя из Спасского района Рязанской области подозревают в незаконной рубке сосен. Мужчина нанял бригады лесорубов, которые спилили 250 деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Незаконную делянку обнаружили на территории Комсомольского участкового лесничества. Рядом с площадкой велась легальная заготовка древесины. Выяснилось, что местный предприниматель нанял бригады лесорубов и дал им указание пилить деревья не только на разрешённом участке, но и на соседних. В общей сложности под пилы незаконно попали 250 сосен. У предпринимателя изъяты техническая документация, тракторы и пилы.

Бизнесмена задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Ущерб, причинённый Спасскому лесничеству, оценивается более чем в 9,7 млн рублей.