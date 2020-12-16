Чита, , 12:46 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) изучил работу губернаторов, проведя опрос среди населения: соответствует ли глава субъекта званию «Губернатора новой волны». Руководитель Забайкалья Александр Осипов получил 63% положительных голосов. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

Прежде всего, был проведён опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ, чтобы узнать, кого они считают губернаторами новой волны. По итогам опроса был сформирован список из 10 губернаторов, наиболее подходящих под данное определение.

Помимо Александра Осипова среди них оказались: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Александра Осипова эксперты оценили как эффективного управленца. Цель исследования ЭИСИ — узнать, как жители России относятся к кадровой политике формирования губернаторского корпуса. Для исследования использовались различные качественные и количественные методы. После фокус-групп были проведены количественные исследования в регионах (телефонные интервью, выборка 1000 человек). Большинство опрашиваемых подтвердили, что губернатор их региона соответствует требованиям губернатора новой волны, а также, что он «работает хорошо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Забайкальском крае понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это произошло осенью 2019 года. С этого времени назначенный врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов работал в должности врио главы региона. В голосовании 8 сентября 2019 года, состоявшемся при явке 35,07%, Осипов получил самый высокий результат, за него проголосовали 89,61% избирателей.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, попросившего раскрыть «секрет» такой исключительной победы на губернаторских выборах, новый глава Забайкалья сказал: «Мы работали на нужды людей».

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