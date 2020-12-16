Саранск, , 12:45 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Женщина 1969 года рождения поступила в Рузаевскую центральную районную больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма». Осложнение — двусторонняя тотальная внегоспитальная пневмония. Течение заболевания усугубляла сопутствующая патология — ожирение 3 степени.

Также умерла пациентка Республиканской клинической больницы №4 1941 года рождения. При госпитализации был поставлен аналогичный диагноз. Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания — ожирение 3 степени, гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 78 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в республике выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 172 случаев.

Читайте также: В Мордовии выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом