Омск, , 12:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в оперативном штабе региона.

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Всего на сегодняшний день в Омской области выявлено 26 454 носителя коронавируса. Выздоровели 17 074 человека, в том числе 142 — за последние сутки.

В регионе проведено 847 802 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Омской области было подтверждено 243 случая заражения коронавирусом.

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