Воронеж, , 12:43 — REGNUM Зимние каникулы для школьников в Воронежской области начнутся с 28 декабря. Об этом сообщается на странице поста в аккаунте губернатора Воронежской области.

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«Планируем с 28-го, на этой неделе объявим окончательно», — говорится в ответе Александра Гусева на комментарий с вопросом о начале зимних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Александр Гусев объявил о том, что 31 декабря станет выходным днём для сотрудников органов власти, и рекомендовал работодателям принять такое же решение.