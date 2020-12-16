Москва, , 12:44 — REGNUM Сроки, когда вакцинироваться от коронавирусной инфекции смогут не только приоритетные группы, но и простые граждане, могут исчисляться неделями. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В отличие от весны город живет в условиях минимальных ограничений. Тем не менее расслабляться рано. В больницах находятся 12 тысяч человек», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что инфраструктура для массовой вакцинации уже готова в столице.

«Сегодня прививку уже могут сделать сотрудники образования, здравоохранения, культуры, МФЦ. По мере поступления новых партий перечень граждан, которые могут сделать прививку, будет расширяться. Очень надеюсь, что по истечении нескольких недель вакцинация станет доступна для всех граждан. В любом случае мы победим эту болезнь», — заявил Собянин.

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