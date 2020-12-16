Москва, , 12:44 — REGNUM После контакта с носителем коронавируса советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, переведен в одиночную камеру СИЗО «Лефортово» на карантин. Об этом 16 декабря рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила обвиняемого в изоляторе.

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"Сафронов вступил в контакт с больным коронавирусной инфекцией, из-за этого его поместили на карантин в одиночную камеру СИЗО «Лефортово», — приводит ее слова ТАСС.

Также она уточнила, что в настоящее время у Сафронова нормальное самочувствие, и добавила, что карантин продлится две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле текущего года по делу о госизмене. Свою вину он не признает.