Махачкала, , 12:38 — REGNUM Более 21,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:20 16 декабря. За предыдущие сутки в республике инфекцию выявили у 152 человек, что на два больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперативного штаба.

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К настоящему времени в Дагестане выздоровели почти 18,3 тыс. человек с COVID-19 (+94 за сутки), или около 86,5% лиц с подтвержденным диагнозом. Накануне в регионе умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего в республике, по официальным данным, скончались 1043 инфицированных — это восьмой по величине показатель среди всех субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио главы Дагестана Сергей Меликов, который заразился коронавирусом и с 4 декабря проходил лечение в Москве, выписался из стационара. Тем не менее пока он остается под наблюдением врачей, а в республику планирует вернуться в начале третьей декады декабря.