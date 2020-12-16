Тегеран, 16 декабря 2020, 12:35 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после появления слухов об ухудшении его здоровья, сообщает 16 декабря Reuters.
По данным местных СМИ, аятолла Хаменеи встретился с организаторами мероприятий, посвященных первой годовщине убийства высокопоставленного иранского военного командующего генерала Касема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника в Ираке.
Напомним, в начале декабря в социальных сетях появилась информация о том, что состояние здоровья верховного лидера Ирана якобы ухудшилось, из-за чего он был вынужден передать ряд своих функций сыну. В Тегеране подобную информацию опровергли.