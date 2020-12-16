Мурманск, , 12:35 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки скончались семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 566. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

За последние сутки в регионе выявили 281 носителя коронавируса. Лидер по суточному приросту — областной центр, где инфекцию подтвердили у 116 человек. На втором месте — Кандалакшский район (+47 случаев), на третьем — Мончегорск (+27). Всего на лечении с COVID-19 находятся 2214 человек.

С начала пандемии коронвирус был выявлен у 31 981 жителя региона, 29 201 из них уже выздоровел.