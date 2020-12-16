Киев, , 12:39 — REGNUM На майдане Независимости в Киеве продолжается акция протеста, организованная представителями среднего и малого бизнеса. Об этом сообщило 16 декабря информационное агентство УНИАН.

По данным журналистов, утром на площади находилось около ста человек. Многие из них провели ночь на улице.

Протестующие разбили три небольшие палатки. Количество участников акции постепенно растёт. Полиция наблюдает за происходящим. На близлежащих станциях метро правоохранители останавливают людей, похожих на участников протеста, и проверяют их вещи.

Напомним, предприниматели потребовали от властей Украины принять ряд законопроектов, уволить главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а также отказаться от ужесточения карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Александра Решмедилова спрогнозировала возможное перерастание протеста предпринимателей в стихийные протесты с множеством других участников.

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