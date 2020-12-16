Краснодар, , 12:27 — REGNUM Массовая вакцинация против гриппа завершена на территории Краснодарского края, об этом сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального минздрава. За период прививочной кампании иммунизацию прошли 3 млн 118 тыс. человек.

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«Массовая вакцинация завершена. По национальному календарю привито более 2 млн взрослого населения и более 900 тыс. детей. Вакцина, поставленная в край за счет федеральных средств, использована полностью. Вакцинация населения по эпидемическим показаниям продолжится по мере поступления вакцины, закупленной за краевые деньги. В совокупности это порядка полумиллиона доз», — сообщили в министерстве здравоохранения Кубани. Всего в 2020 году против гриппа планируется привить 3 млн 460 тыс. кубанцев.

С 9 декабря Краснодарский край включился в масштабную прививочную кампанию по вакцинации от COVID-19. На первом этапе в регион поступило 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Всего до конца 2020 года в край ожидается поступление 5 тысяч доз вакцины.