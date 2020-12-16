Красноярск, , 12:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 16 декабря в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 1430 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в регионе скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего в крае на сегодняшний день выявлено 41 584 носителя коронавируса.

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