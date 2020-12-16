Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинской области не планируется вводить новые коронавирусные ограничения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов.

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Он отметил, что эпидемиологическая ситуация на Южном Урале остаётся стабильной. И отметил, что усилия, главным образом в сфере здравоохранения, имеют результат. Работают и введённые ранее ограничительные меры.

«Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в мессенджерах неизвестные распространяли фейки о якобы готовящихся ограничениях на период новогодних праздников. В правительстве Челябинской области опровергли эти сведения.

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