Самара, , 12:34 — REGNUM 136 социально-значимых инициативы граждан были допущены к реализации в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе подвели итоги конкурса общественных проектов на 2021 год по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Всего на конкурс было подано 189 заявок.

Сообщается, что к реализации были допущены 136 социально-значимых инициатив населения. При этом запрашиваемый объём субсидии из бюджета региона по этим проектам составит свыше 188 млн рублей.

Лидерами по числу заявок стали Самара (28 заявок), Тольятти (15 заявок), микрорайоны Шенталинский (11 заявок), Безенчукский (11 заявок) и Похвистневский (девять заявок). Реализовывать эти проектов будут в следующем году.

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