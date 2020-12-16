Москва, , 12:29 — REGNUM В результате нанесения ранения холодным оружием в районе Москвы Ясенево погиб курьер платформы для доставки еды Delivery Club. Об этом 16 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

«Курьер службы доставки Delivery Club получил ножевое ранение от неизвестного в Ясенево. Он скончался в больнице», — приводит ТАСС сообщение источника.

Также он уточнил, что удар пришёлся курьеру в сердце, и добавил, что в настоящее время идет поиск напавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что в Самаре задержан подозреваемый в убийстве мужчины.