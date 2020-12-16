Москва, , 12:24 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил ситуацию с возросшей за 10 месяцев смертностью в России (на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2019 г.). Приведя расчёты, он пришел к выводу, что никто смерти от COVID-19 не скрывает:

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавно я приводил расчёт: за 2019 год в России за 10 месяцев умерли почти 1,5 млн человек. Если в 2020 году на 10% больше — это плюс 150 тысяч дополнительных смертей. Так? От COVID-19 за 10 мес в России умерли 42 тыс человек. 150−42= на 108 тысяч смертей от причин иных, чем коронавирус, стало больше за 10 месяцев 2020 года. И это не сокрытие смертей от COVID-19, потому что идет в полном соответствии с общемировой статистикой.

Вернее, есть расхождение, но как раз в лучшую сторону! В той же Испании за этот период времени смертность возросла на 18,7%, Италии — 15%, США — на 11,7%. С примерно таким же соотношением людей, умерших от КОВИД, и значительным приростом смертей от других болезней».

Доктор Мясников в итоге пришел к двум выводам.

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Первый заключается в том, что в мире борьба с пандемией ослабила общее состояние лечебно-профилактической медицинской помощи населению, что вылились в резкое увеличение смертности от причин иных, чем COVID-19.

И второй вывод: в России система оказалась устойчивее, что видно на цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в мире выявлено 73 390 087 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 610 038 случаев.