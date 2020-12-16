Тюмень, , 12:24 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 170 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 декабря коронавирусом заразились 20 911 человека. Выздоровели 19 586 человек, 172 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).