Архангельск, , 12:22 — REGNUM Поддержка малоимущих жителей Архангельской области в ближайшие два года обойдется федеральному бюджету в 400 млн рулей. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, благодаря такой поддержке сумма соцконтракта будет увеличена трехкратно.

«С 1 января 2021 года его максимальный размер увеличится с 80 до 250 тысяч рублей», — уточнил он.

Единовременную выплату сможет получить житель региона с доходом ниже прожиточного минимума. Средства должны быть направлены на мероприятия, связанные с увеличением дохода: индивидуальную предпринимательскую деятельность, получение дополнительного образования и так далее.

Законопроект об увеличении соцконтракта для малоимущих в региональном парламенте был принят сегодня, 15 декабря.