Москва, , 12:26 — REGNUM Карантин в его классическом виде не был введен в Москве ради сохранения прав и свобод граждан. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Объявлять режим ЧС, классический карантин значило бы отменить права и свободы граждан и полностью обрушить любую обычную жизнь. Режим повышенной готовности стал оптимальным путем здравого смысла», — заявил Собянин.

По его словам, эти меры с одной стороны позволили принимать необходимые решения, а с другой он позволил сохранить нормальную жизнь насколько это было возможно.

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