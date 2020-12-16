Саранск, , 12:19 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 172 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 80 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9935 жителей Мордовии. 78 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2159 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2245 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1732 человек.