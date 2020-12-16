Москва, , 12:19 — REGNUM Можно только приветствовать расширение правительством России перечня социальных услуг для пожилых и инвалидов и включение в него ухода за больными при госпитализации, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

«В настоящее время в России в перечень социальных услуг, которые предоставляются в специализированных учреждениях, входят услуги бытового, медицинского, психологического, юридического и иного характера.

Расширение перечня обеспечит как повышение качества жизни указанной категории граждан, так и улучшение их психологического состояния, а также будет способствовать определенной разгрузке младшего персонала в больницах.

При этом, важно обеспечить достаточный уровень квалификации и профилактику профессионального выгорания соответствующих работников социальных служб», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня соцуслуг для инвалидов и пожилых.

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