Москва, , 12:21 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря начал ежегодный отчет перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие проводится каждый год в декабре. В 2020 году из-за распространения коронавируса оно впервые проводится в дистанционном режиме.

Предполагается, что после отчета мэра столицы представители каждой фракции Мосгордумы смогут задать ему по три вопроса.

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