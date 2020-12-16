Джакарта, , 12:16 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 6725 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По состоянию на 16 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 636 154 носителя коронавируса и 19 248 случаев смерти.

Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 137 человек в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 94 922 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцинация от коронавируса в стране будет бесплатной.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса в Индонезии будет бесплатной

Читайте развитие сюжета: Глава Индонезии решил первым пройти вакцинацию от COVID-19