Красноярск, , 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 333 человек, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в оперативном штабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Всего на сегодняшний день в Красноярском крае подтверждено 41 584 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 400 человек. За весь период коронавирус победили 34 543 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Красноярском крае было выявлено 335 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярским ресторанам и кафе запретили работать в Новый год