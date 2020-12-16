Рязань, , 12:04 — REGNUM В Рязанской области 16 декабря подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В целом, инфекцию подтвердили уже у 16 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста за сутки составил 0,8%. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердил уже у 16 тыс. 093 жителей. Выздоровели 14 тыс. 653 человека, в том числе 132 выписан за сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано ещё три летальных исхода. Всего от осложнений на фоне инфекции скончались 117 человек.